Diputado Carlos Bianchi contra proyecto de reconstrucción del Gobierno: “Es evidentemente ideológico y no garantiza el crecimiento”

El diputado Carlos Bianchi criticó este martes el proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno, calificándolo como “evidentemente ideológico”.

En conversación con Hoy es Noticia, el parlamentario independiente aseguró que votaría a favor de la iniciativa si esta garantizara “el crecimiento, el empleo, la protección a las pymes y a la clase media (…), pero nada de eso ocurre“.

En esa línea, enfatizó que la propuesta del Ejecutivo “tiene que ver eminentemente con un aspecto ideológico: en cómo hacemos que este 2% más rico sea el mayor beneficiado”.

Al ser consultado por el acuerdo entre el Gobierno y el Partido de la Gente (PDG), el también integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas cuestionó que no se hayan incorporado a la propuesta del proyecto las medidas pactadas con dicha bancada.

“Lo penoso de esto es que esa propuesta que concordaron ni siquiera la quisieron incluir; no la han podido poner dentro de esta misma discusión de una ley miscelánea, donde perfectamente se pudieron haber incorporado este tipo de beneficios que yo también estoy dispuesto a votar a favor”, señaló.

Respecto a las iniciativas del PDG —que consisten en una devolución del IVA en medicamentos y pañales, además de mantener el impuesto corporativo de las pymes en un 12,5%—, Bianchi indicó: “Están intentando lograr un acuerdo para que sean remedios genéricos, 20 o 30 y están buscando un bono para poder compensar la compra de los pañales”.

Finalmente, arremetió contra el Gobierno y enfatizó que “no está en el espíritu de ellos el poder entregar beneficios sociales efectivamente“.

Las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo al proyecto

El diputado también abordó la presentación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ante la Comisión de Hacienda de la Cámara. En ese sentido, comentó que el organismo “ha sido lapidario con la reforma“, al exponer “de manera unánime la total inconveniencia de que el proyecto se vote tal cual como está”.

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“¿Cómo es posible que una institucionalidad que resguarda, protege y orienta todas las medidas político-económicas en nuestro país haga una exposición donde han sido lapidarios con esta reforma? Ahí no hay ideología, no hay partidos políticos“, enfatizó.

Asimismo, indicó que las estimaciones que expuso el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “no están garantizadas“.

“Son estimaciones futuras; esto es como un deseo de que, si yo muevo algo acá, es probable que por este otro lado algo ocurra. Pero en los países donde se ha hecho —Canadá, Estados Unidos, Inglaterra—, donde se han rebajado tributos a los más ricos, nunca se ha logrado que el país crezca producto de esa rebaja tributaria”, concluyó.

Según Bianchi, esto último fue plasmado en el análisis del Consejo Fiscal Autónomo, el que demostró “empíricamente con datos sólidos que no ocurrirá lo que dice el ministro a Chile“.