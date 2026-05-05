“Existe un paro legislativo” y “se está trabajando poco en la Cámara”: Diputado Pier Karlezi (PNL) cuestiona la gestión del ministro José García Ruminot

El diputado del Partido Nacional Libertario e integrante de la Comisión de Hacienda, Pier Karlezi, abordó en CNN Prime la antesala de la votación de la idea de legislar del proyecto de Reconstrucción Nacional, ingresado por el gobierno de José Antonio Kast.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre su visión respecto del rol que está cumpliendo el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo que ha tenido “problemas de comunicación estratégica y política. Creo que están alimentando las ansias de una candidatura presidencial más que preocuparse realmente del fondo de los proyectos”.

Además, instó a García Ruminot a que “empiece a dar trabajo en todas las comisiones”, ya que, a su juicio, “existe un paro legislativo bastante importante”.

En esa línea, agregó que “hay una lentitud en el ingreso de iniciativas y en las urgencias por parte del Ejecutivo en distintas comisiones; no puede estar concentrado todo solamente en Hacienda”.

En ese sentido, enfatizó que, pese a que actualmente la atención está concentrada en Hacienda, esto no debería implicar que no se avance en otras instancias.

“Necesitamos sacar proyectos, ya sea para aprobarlos o rechazarlos, y mantener un trabajo constante”, afirmó, cuestionando que “se está trabajando poco en la Cámara”.

En cuanto a las negociaciones que ha sostenido la administración de Kast con el Partido de la Gente (PDG) respecto del plan de Reconstrucción Nacional, señaló: “A mí no me molesta que el gobierno negocie con todas las fuerzas políticas, pero prefiero que lo haga con fuerzas políticas de las que conozcamos cuál es su norte claro, cómo piensan y cómo son para mantener las decisiones que se toman. Hoy el PDG está en una posición de poder importante: son una buena cantidad de diputados y sus votos son relevantes”.

Asimismo, advirtió que en estas negociaciones “hay que ser precavido”.

Al ser consultado sobre si esta polémica se vincula con un eventual enfrentamiento en la carrera presidencial entre Johannes Kaiser y Franco Parisi, descartó que el PNL esté en búsqueda de un candidato en este momento y enfatizó que la preocupación está en “no estar alimentando una candidatura presidencial”.

Respecto de los proyectos que ingresará el Ejecutivo tras el resultado de la negociación con el PDG, afirmó: “No estoy obligado a votar a favor”.

#CNNPrime | Pier Karlezi, diputado del Partido Nacional Libertario: “Nosotros no creemos en las compensaciones fiscales. El Estado tiene mucho espacio para seguir cortando gastos, y no estamos hablando de beneficios sociales”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/zydiZ3mjFu — CNN Chile (@CNNChile) May 6, 2026

Karlezi enfatizó que el apoyo a la idea de legislar no estuvo en duda, sino que en la discusión particular “tenemos algunos puntos que corregir”, como, por ejemplo, el acuerdo alcanzado respecto de la propiedad intelectual y sus propuestas sobre la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda para personas mayores.