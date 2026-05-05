Quiroz tras alertas del Consejo Fiscal Autónomo por megareforma: “Debemos analizarlo detenidamente en su mérito”

El jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, se refirió a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto del proyecto de Reconstrucción Nacional.

“Nosotros hemos conocido recientemente este informe, hace apenas unas horas, y, por lo tanto, debemos analizarlo detenidamente en su mérito. Lo responderemos en tiempo y forma oportunamente”, planteó.

¿Qué dijo el Consejo Fiscal Autónomo?

A nivel general, la presidenta del CFA, Paula Benavides, señaló ante la Comisión de Hacienda de la Cámara que “el proyecto de ley presenta déficits fiscales, al menos hasta 2031. Un riesgo transversal que vemos es un descalce entre costos y beneficios fiscales”.

“Por un lado, los costos o menores ingresos directos de las medidas se materializan con mayor certeza. En cambio, los beneficios dinámicos asociados a un mayor crecimiento se incorporan de forma gradual en el tiempo y con mayor incertidumbre. Los ajustes anunciados no resultan suficientes para financiar el proyecto de ley, corregir el deterioro fiscal y avanzar en la convergencia fiscal de manera simultánea”, agregó.

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