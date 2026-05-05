Coaniquem inicia su colecta nacional 2026: “Es fundamental para que podamos seguir entregando rehabilitación”

Con una campaña que combinará aportes online y en terreno, Coaniquem inició una nueva edición de su colecta nacional bajo el lema “Porque Somos de Piel, tu ayuda se siente”, con el objetivo de reunir recursos para sostener la rehabilitación gratuita de niños, niñas y adolescentes con lesiones por quemaduras y otras cicatrices.

La colecta digital estará habilitada hasta el 9 de mayo a través del sitio web de la institución, mientras que la campaña presencial se realizará entre el miércoles 6 y el sábado 9 de mayo en distintas ciudades del país.

Durante esos días, miles de voluntarios estarán en las calles con pecheras, credenciales y las tradicionales alcancías. La campaña también contempla opciones de aporte mediante donaciones digitales y pagos con tarjetas de crédito, débito o prepago a través de dispositivos POS.

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En sus 47 años de trabajo, Coaniquem ha rehabilitado a más de 150 mil niños, niñas y adolescentes de Chile y del extranjero. El presidente de la institución, Jorge Rojas Goldsack, subrayó que el trabajo de la corporación no se limita solo a los procesos de recuperación de pacientes.

“Nuestra labor no solo se centra en la rehabilitación de niños y jóvenes con quemaduras y otras cicatrices. También desarrollamos investigación, prevención y docencia, con el objetivo de aportar al conocimiento y evitar que estas lesiones sigan ocurriendo”, afirmó.

Actualmente, la institución llega al 95% de las 346 comunas del país y cuenta con cuatro centros de rehabilitación ubicados en Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt.

En el marco de la campaña, Rojas Goldsack también llamó a la ciudadanía a colaborar para asegurar la continuidad de las atenciones.

“La colecta es fundamental para que podamos seguir entregando rehabilitación completamente gratuita a miles de niños, niñas y jóvenes. Cada aporte nos permite continuar cambiando vidas y llegando a quienes más lo necesitan”, señaló.