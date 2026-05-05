Senado aprueba en general proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al territorio nacional

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Este martes, el Senado aprobó en general el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al territorio nacional, con modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería.

La iniciativa contó con 24 votos a favor y 20 en contra. Actualmente, se encuentra en segundo trámite y se fijó como plazo hasta el jueves 28 de mayo para ingresar indicaciones.

Durante la sesión, senadores oficialistas argumentaron que el proyecto no desconoce el derecho internacional y que cuenta con normas explícitas para menores de edad y solicitudes de refugio.

Además, descartaron que la implementación de esta normativa pueda generar un colapso del sistema judicial y penitenciario, puesto que establece “mecanismos alternativos que evitan la judicialización”. “No estamos legislando para los cientos de miles de migrantes en situación irregular, sino que para disuadir”, aclararon.

Por tanto, instaron a las diversas fuerzas políticas a “legislar y mejorar este proyecto”.

Por su parte, desde la oposición remarcaron que diversas organizaciones han planteado que la iniciativa “colapsaría el sistema, retrasaría la reconducción y trasladaría el control migratorio al Ministerio Público”.

Esto, advirtieron, implicaría una “sobrecarga operativa para la PDI y las FF.AA.”, además de “problemas de constitucionalidad y debido proceso, contraviniendo estándares internacionales de derechos humanos”.

Finalmente, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció indicaciones “que permitan mejorar la arquitectura de este proyecto”.

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