Senado aprueba en general proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al territorio nacional

Este martes, el Senado aprobó en general el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al territorio nacional, con modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería.

La iniciativa contó con 24 votos a favor y 20 en contra. Actualmente, se encuentra en segundo trámite y se fijó como plazo hasta el jueves 28 de mayo para ingresar indicaciones.

Durante la sesión, senadores oficialistas argumentaron que el proyecto no desconoce el derecho internacional y que cuenta con normas explícitas para menores de edad y solicitudes de refugio.

Además, descartaron que la implementación de esta normativa pueda generar un colapso del sistema judicial y penitenciario, puesto que establece “mecanismos alternativos que evitan la judicialización”. “No estamos legislando para los cientos de miles de migrantes en situación irregular, sino que para disuadir”, aclararon.

Por tanto, instaron a las diversas fuerzas políticas a “legislar y mejorar este proyecto”.

Por su parte, desde la oposición remarcaron que diversas organizaciones han planteado que la iniciativa “colapsaría el sistema, retrasaría la reconducción y trasladaría el control migratorio al Ministerio Público”.

Esto, advirtieron, implicaría una “sobrecarga operativa para la PDI y las FF.AA.”, además de “problemas de constitucionalidad y debido proceso, contraviniendo estándares internacionales de derechos humanos”.

Finalmente, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció indicaciones “que permitan mejorar la arquitectura de este proyecto”.