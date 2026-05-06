Kast plantea revisar dineros entregados en educación: “A veces 500 millones para una investigación que termina en un libro precioso en la biblioteca: ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno”

El Presidente de la República, José Antonio Kast, planteó revisar los dineros entregados a centros educacionales, como universidades.

El planteamiento lo hizo en el marco del encuentro ciudadano “Presidente Presente”, llevada a cabo en Puerto Montt, en la Región de Los Lagos

La actividad contó con la participación de más de 800 vecinos, quienes tuvieron la oportunidad de plantear preguntas al Jefe de Estado.

Así fue cómo Kast aludió al tema del buen uso de recursos y aludió a la educación. Así planteó el “cómo la investigación científica la hacemos un encadenamiento productivo”.

“En Valdivia, donde tuvo este incidente de ataque la ministra Lincolao, hagámosle un seguimiento a todos los recursos que se han entregado en los centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que hemos entregado, y se van a sorpender”, planteó Kast.

Y continuó: “A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos genero? Ninguno. Salvo el de las personas qwue le dedicaron mucho tiempo al estudio. Puede ser un gran estudio, pero no se tradujo en nada, en trabajo concreto para las personas”.