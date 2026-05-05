Empleo informal crece en Chile: INE revela que número de trabajadores informales llega casi a los 2,5 millones

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó este martes el Boletín de Informalidad Laboral, el cual advirtió un alza de 0,7 puntos porcentuales (pp.) en la tasa de ocupación informal, que llegó al 26,5% durante el trimestre enero-marzo de 2026.

El número de trabajadores informales en el país creció hasta los 2.498.655, registrando un aumento del 3,2% en solo un año.

Según lo explicado por el INE, el fenómeno fue impulsado mayormente por las mujeres, ya que su ocupación informal se incrementó un 4,1%, frente al 2,5% de los hombres. Por rango etario, los grupos que incidieron principalmente fueron los ubicados en el tramo de 45 a 54 años (7,7%) y de 65 años o más (7,8%).

Además, se expuso que el sector económico que influyó principalmente en la cifra, con un 7,9%, es el comercio, seguido de las industrias manufactureras (5,8%) y de transporte y almacenamiento (4,9%).

La tasa de ocupación informal durante el trimestre enero – marzo de 2026 se ubicó en 26,5%. Según sector económico, la variación estuvo influida, principalmente, por comercio (7,9%), industrias manufactureras (5,8%) y transporte y almacenamiento (4,9%): https://t.co/lFaqJzBbaB pic.twitter.com/VyadTMuawR — INE Chile (@INE_Chile) May 5, 2026

El nuevo perfil de los trabajadores informales

El último reporte del INE expuso un cambio en el motor de la informalidad laboral en Chile. Contrario a la tendencia histórica, el segmento que más influyó en el alza de la ocupación informal fue el de las personas asalariadas privadas (10,7%), asalariadas públicas (12,5%) y empleadoras (21,0%).

Mientras tanto, el trabajo por cuenta propia retrocedió un 2,3% durante el periodo estudiado, afectando casi de manera equitativa a hombres (-2,3%) y mujeres (-2,2%). Según la entidad, este retroceso se explica por una menor actividad en los sectores de construcción (-3,8%) y de “otras actividades de servicios”, que alcanzó una baja del 7,9%.

Actualmente, las personas trabajadoras por cuenta propia registran una tasa de ocupación informal del 63,6%, mientras que en las asalariadas privadas la cifra es del 16,5%. Ambos grupos representan, en conjunto, el 87% del total de la población ocupada informal.