IPSA pierde los 10.700 puntos, mientras Wall Street cierra con el S&P 500 y NASDAQ en máximos ante una posible desescalada en Medio Oriente

Este martes los mercados bursátiles reaccionaron a la posibilidad de una desescalada en el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán.

En Chile, el S&P IPSA cayó 0,23% hasta los 10.692,27 puntos, perdiendo de esta manera las 10.700 unidades y manteniendo una tendencia bajista.

El retroceso de la Bolsa de Santiago, sigue marcado por el impacto de los resultados del Imacec de marzo (-0,1%), las proyecciones negativas para el Imacec de abril y las dudas de que el país pueda crecer un 2% este año.

Asimismo, las acciones que marcaron la jornada del principal índice bursátil nacional, fueron el avance de SQM-B (+2,40%), Vapores (+2,30%), Andina-B (+2,20) y Latam (+1,10%). Mientras que en las que cayeron, se encuentran Cencosud (-2,85%), BCI (-2,16%), Santander (-2,15%) y MallPlaza (-1,96%).

Dólar retrocede pero sigue sobre los $900

El dólar finalizó la sesión con un retroceso de $6, con lo que se ubicó en $906,8, manteniéndose así por sobre la barrera de los $900.

La fluctuación de la divisa norteamericana estuvo influenciada por factores tanto internos como externos. El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó: “Los datos económicos en EE.UU. muestran señales dispares: JOLTS y ventas de viviendas nuevas superan expectativas, apoyando al dólar, mientras que el PMI decepciona, limitando avances”.

“A esto se suman nuevas tensiones geopolíticas, luego de declaraciones de Donald Trump endureciendo el tono frente a Irán, incluyendo posibles acciones militares y mayores sanciones, lo que mantiene la incertidumbre en el mercado”, afirmó.

En esa línea, el analista de mercados de Capitaria señaló que el cobre en COMEX se ha mantenido en US$ 6 la libra, lo que le ha dado soporte al peso chileno frente al fortalecimiento del dólar,

“Hacia mañana, el mercado estará atento a datos laborales en EE.UU., incluyendo peticiones de subsidio por desempleo, y el viernes a cifras clave como nóminas no agrícolas, tasa de desempleo e ingresos medios por hora, eventos que podrían generar mayor volatilidad en el tipo de cambio. Además, será clave monitorear la evolución del conflicto en Medio Oriente, ya que una eventual escalada podría impactar directamente en el dólar, el petróleo y el comportamiento del USD/CLP”, cerró

Wall Street cierra en verde con máximos históricos en el S&P 500

Wall Street cerró al alza la jornada con sus principales selectivos, el S&P 500, el NASDAQ Composite y el Dow Jones, tras la posibilidad de una desescalada en Medio Oriente.

El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, subió 0,81% hasta las 7.259,22 unidades y alcanzó su máximo histórico.

Por su parte, el NASDAQ Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, avanzó 1,03% y se ubicó en 25.326,13 puntos, también en máximos históricos.

Mientras que el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, tuvo un alza de 0,73%, hasta los 49.298,25 puntos, aún lejos de su máximo histórico de 50.188,14 unidades.

Europa cerró mixto con sus principales índices bursátiles, el DAX alemán subió 1,71%, el CAC 40 francés 1,08%, el FTSE 100 inglés cayó 1,40%.

Por su parte, los mercados asiáticos también cerraron mixtos, con el avance del Nikkei 225 japonés (+0,38%). Mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,76%, junto al CSI 300 chino, que retrocedió un 0,06%.