Ministro Poduje tras reunión con el Presidente Kast responde a críticas por su estilo: “Siempre hay que hacer autocrítica respecto a las formas”

Durante este martes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se trasladó hasta el Palacio de La Moneda para sostener una reunión con el Presidente José Antonio Kast.

Según publicó La Tercera, el encuentro habría sido solicitado por el titular de Vivienda en medio de cuestionamientos por su estilo confrontacional.

En ese contexto, afirmó que tuvo una buena conversación con el Mandatario y, al ser consultado por los reparos que han planteado figuras tanto del oficialismo como de la oposición respecto de sus intervenciones, reconoció: “Siempre hay que hacer autocrítica respecto a las formas”.

Asimismo, señaló que muchas veces las familias le transmiten su enojo y rabia por la situación de las listas de espera en vivienda y la burocracia en los trámites.

“Entonces, a veces yo, claro, llego con esa energía, que es transmitir el enojo de los ciudadanos para los cuales yo trabajo, pero tengo que poder, en el fondo, canalizarlo también hacia las soluciones que esperan nuestros ciudadanos”, comentó.

Cabe mencionar que, en estos casi dos meses desde que inició la administración de Kast, el titular de Vivienda ha enfrentado diversos cruces. Entre ellos, destacan las críticas que deslizó contra el senador Alfonso De Urresti (PS) por la ley de humedales urbanos; su decisión de remover a dos funcionarios del Minvu y militantes de Renovación Nacional, tras diferencias con la presidenta del Senado, Paulina Núñez; y, en medio de la instrucción del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, de realizar recortes presupuestarios en diversas carteras, cuando afirmó: “Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast”.

A esto se suma el más reciente conflicto con los parlamentarios Antonio Rivas (PS) y Álvaro Ortiz (DC), en el marco del debate por la paralización de obras en el Eje Colón, en Talcahuano, Región del Biobío.