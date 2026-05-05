Operativo en Independencia: Decomisan 400 cajas de medicamentos ilegales y detectan fentanilo en feria libre

(CNN/CNN Chile) — Este martes se realizó un operativo en la comuna de Independencia, donde se incautaron casi 400 cajas de medicamentos ilegales.

En el procedimiento, realizado en la feria libre de la calle Colón, destacó el hallazgo de parches de fentanilo, los que fueron entregados a la Policía de Investigaciones (PDI).

Por su parte, el Ministerio Público liderará la investigación para esclarecer el origen de los fármacos y eventuales responsabilidades.

En ese contexto, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, comentó que no es habitual encontrar este tipo de fármacos en fiscalizaciones.

“Este medicamento no forma parte del comercio informal y su presencia genera una alerta importante, ya que se trata de un fármaco de uso clínico, con efectos muy potentes”, remarcó.

Además, expresó su preocupación por los efectos que puede causar en la población este tipo de comercio ilegal y adelantó que continuarán con este tipo de operativos en distintas zonas.

“Vender remedios es un delito, es contrabando. No se sabe exactamente si tienen o no los componentes que dice el medicamento, porque no hay recomendación médica. Vender es un delito y comprar es ser cómplice de este grave delito, como vender fentanilo en la feria”, enfatizó.

Cabe destacar que el fentanilo es un opioide sintético potente, que puede ser hasta 100 veces más fuerte que la morfina.

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un opioide sintético utilizado para tratar el dolor severo. El fentanilo recetado por un médico suele presentarse en forma de parches que se colocan sobre la piel, pastillas para chupar o inyecciones. En tanto, el fentanilo fabricado ilegalmente suele encontrarse en forma de polvo o comprimidos, a menudo mezclado con otras drogas, como la heroína.