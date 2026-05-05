LATAM Airlines reporta utilidad neta de US$ 576 millones en el primer trimestre impulsada por transporte de 22,9 millones de personas

LATAM Airlines Group cerró el primer trimestre de 2026 con resultados financieros sólidos, reportando una utilidad neta de US$ 576 millones y un margen operativo ajustado del 19,8%.

El desempeño estuvo impulsado por el crecimiento de su capacidad en un 10,4% respecto al mismo período de 2025, el fortalecimiento del segmento premium y una disciplina financiera que le permitió absorber parte de la volatilidad de costos de dicho período.

El volumen de pasajeros creció un 9,1% interanual, alcanzando los 22,9 millones de viajeros en el trimestre. El alza fue impulsada principalmente por el segmento internacional y por el mercado doméstico de LATAM Airlines Brasil. El factor de ocupación consolidado se situó en el 85,3%.

En el segmento de carga, las filiales del grupo movilizaron más de 250.000 toneladas, liderando la temporada de exportación de flores desde Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos.

La generación de caja del período alcanzó los US$ 391 millones, manteniendo una liquidez total equivalente al 27% de los ingresos de los últimos doce meses.

Presión del combustible y guidance revisado

El alza en los precios del jet fuel representó un impacto aproximado de US$ 40 millones durante el trimestre. Para el segundo trimestre, la compañía anticipa gastos adicionales de combustible superiores a US$ 700 millones, asumiendo un precio de referencia de US$ 170 por barril.

Ante este escenario, LATAM reemplazó su guidance previo para 2026 con nuevas proyecciones que incorporan supuestos actualizados de combustible y tipo de cambio. La aerolínea proyecta ahora un EBITDA ajustado de entre US$ 3.800 millones y US$ 4.200 millones, un ratio de apalancamiento neto ajustado igual o menor a 1,8x y una liquidez mínima de US$ 4.500 millones.

Asimismo, el CASK (costo por asiento-kilómetro disponible) ajustado de pasajeros sin combustible se proyecta entre 4,50 y 4,70 centavos de dólar.

Hitos del primer trimestre

Más allá de las cifras financieras, el grupo acumuló una serie de reconocimientos y anuncios estratégicos durante el trimestre. LATAM se convirtió en la primera aerolínea latinoamericana en obtener la calificación de 4 estrellas del Skytrax World Airline Star Rating. Además, S&P Global la ratificó como la aerolínea más sostenible del hemisferio occidental, por segundo año consecutivo, incluyéndola en su Sustainability Yearbook.

En cuanto a producto, el grupo anunció que su futura flota de Airbus A321XLR incorporará una cabina Premium Business renovada con asientos completamente reclinables y puertas individuales.

En el área de mantenimiento, LATAM Airlines Brasil y Delta Air Lines firmaron un acuerdo de largo plazo para servicios MRO en São Carlos, Brasil, orientado a la reparación de componentes de la familia A320.