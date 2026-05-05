Metro de Santiago suspende servicio en tramo de la Línea 4 por persona en la vía

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La tarde de este martes, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en parte de la Línea 4 debido a una persona en la vía.

En sus redes sociales, detallaron que el servicio solamente se encuentra disponible entre Grecia y Plaza de Puente Alto.

En concreto, las estaciones de la Línea 4 que están cerradas son: Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales.

¿Cuáles son las rutas alternativas?

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