Metro de Santiago suspende servicio en tramo de la Línea 4 por persona en la vía

La tarde de este martes, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en parte de la Línea 4 debido a una persona en la vía.
En sus redes sociales, detallaron que el servicio solamente se encuentra disponible entre Grecia y Plaza de Puente Alto.
En concreto, las estaciones de la Línea 4 que están cerradas son: Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales.
Las siguientes estaciones NO se encuentran disponibles:
❌ Tobalaba
❌ Cristóbal Colón
❌ Francisco Bilbao
❌ Príncipe de Gales
❌ Simón Bolívar
❌ Plaza Egaña
❌ Los Orientales https://t.co/k4JgOe32gw
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026
¿Cuáles son las rutas alternativas?
[Ruta alternativa] Si necesitas viajar desde Los Domínicos #L1 hasta Plaza de Puente Alto #L4, realiza combinación en Baquedano #L5, continúa hasta Vicente Valdés y combina con #L4 en dirección Plaza de Puente Alto. pic.twitter.com/u6geoWlnY6
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026
[Ruta alternativa] Si necesitas viajar desde Plaza Quilicura #L3 hacia Plaza de Puente Alto #L4, viaja hasta Plaza de Armas, realiza combinación con #L5 hasta Vicente Valdés y continúa por #L4 hasta Plaza de Puente Alto. pic.twitter.com/E5anhgIOeE
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026
[Ruta alternativa] Si necesitas viajar desde Cerrillos #L6 hacia Plaza de Puente Alto #L4, viaja hasta Ñuble, combina con #L5 en dirección Vicente Valdés y continúa por #L4 hasta Plaza de Puente Alto. pic.twitter.com/1wjsZWH2TP
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026
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