Metro de Santiago suspende servicio en tramo de la Línea 4 por persona en la vía

La tarde de este martes, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en parte de la Línea 4 debido a una persona en la vía.

En sus redes sociales, detallaron que el servicio solamente se encuentra disponible entre Grecia y Plaza de Puente Alto.

En concreto, las estaciones de la Línea 4 que están cerradas son: Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales.

Las siguientes estaciones NO se encuentran disponibles:

❌ Tobalaba

❌ Cristóbal Colón

❌ Francisco Bilbao

❌ Príncipe de Gales

❌ Simón Bolívar

❌ Plaza Egaña

❌ Los Orientales https://t.co/k4JgOe32gw — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026

¿Cuáles son las rutas alternativas?

[Ruta alternativa] Si necesitas viajar desde Los Domínicos #L1 hasta Plaza de Puente Alto #L4, realiza combinación en Baquedano #L5, continúa hasta Vicente Valdés y combina con #L4 en dirección Plaza de Puente Alto. pic.twitter.com/u6geoWlnY6 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026

[Ruta alternativa] Si necesitas viajar desde Plaza Quilicura #L3 hacia Plaza de Puente Alto #L4, viaja hasta Plaza de Armas, realiza combinación con #L5 hasta Vicente Valdés y continúa por #L4 hasta Plaza de Puente Alto. pic.twitter.com/E5anhgIOeE — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026