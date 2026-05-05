Panoramas gratuitos este 9 y 10 de mayo: Día de la Madre en Santiago, Mercado París Londres y Mercado de Otoño en el MUT

Este segundo fin de semana de mayo trae diversos panoramas para disfrutar la ciudad, pero también marca una fecha especial, ya que se celebra el Día de la Madre.

En la comuna de Santiago habrá diversos eventos durante esta semana. Entre ellos destaca el Mamá Fest, que se realizará en Plaza Brasil y ofrecerá música en vivo, con lo mejor del jazz y el tango. Además, habrá una exposición de autos clásicos.

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Mercado París Londres en Santiago

Un evento que goza de popularidad por su diversa oferta artística, donde confluyen la música, el teatro, los libros y la artesanía, es el Mercado París Londres, que se realizará este 9 y 10 de mayo, desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.

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Festival Ecobarrio en República

Este sábado 9 de mayo, en la Plaza Manuel Rodríguez, se realizará el Festival Ecobarrio República, que contará con una feria de emprendedoras, bandas en vivo, además de teatro y títeres.

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Feria de la Mujer Emprendedora en Ñuñoa

Con el fin de promover el comercio local y también celebrar el Día de la Madre, entre el 8 y 9 de mayo se realizará la Feria de la Mujer Emprendedora en la Plaza Ñuñoa Norte.

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Mercado de otoño en el MUT

Esta instancia busca marcar el fin de la cosecha y generar un espacio para construir comunidad en torno a la gastronomía. Durante la jornada habrá degustaciones, como preparaciones de sopas y las tradicionales sopaipillas, además de conversatorios.