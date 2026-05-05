Ministro Undurraga plantea que reducción del presupuesto en Culturas será menor a la instruida tras paralización de obras del GAM

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, abordó las críticas por el recorte del presupuesto que dejó a programas de la cartera sin financiamiento y planteó que este podría ser “una cifra bastante menor” debido a la paralización de obras del Centro Cultural Gabriel Mistral (GAM).

A fines de abril, el Ministerio de Hacienda ingresó un oficio para concretar los recortes presupuestarios instruidos al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este se cifró en un total de $51.750 millones, equivalentes al 10% del presupuesto de este año.

Este reajuste podría dejar sin recursos a tres programas de la entidad: Somos Barrio, de la Subsecretaría de Prevención del Delito; el Financiamiento de Infraestructura Cultural; y la Corporación Cultural Artistas del Acero.

En conversación con La Tercera, el titular de Culturas señaló que, ante el panorama de déficit fiscal que vive el Gobierno, la cartera “no puede quedar ajena ni ser parte del problema”.

“En la situación que estamos viviendo como Estado y como Gobierno, el ministerio no puede quedar ajeno ni ser parte del problema, sino que tenemos que ser parte de la solución. Si queremos un país robusto, que crezca, que genere y promueva cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante los últimos años”, comentó.

Recorte en el Ministerio de Culturas podría ser menor

Al ser consultado por el oficio de Hacienda y los programas que quedaron sin financiamiento, aclaró: “Tenemos una situación ya conversada con la Dirección de Presupuestos (Dipres) por la no realización de la obra del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Una vez que se liquide ese contrato, el saldo quedará a disposición para reasignaciones de algunos de los programas que se vieron afectados durante este proceso”.

Como resultado, planteó que la reducción del presupuesto será menor a la instruida por la cartera dirigida por Jorge Quiroz.

“Dentro de esos $51.000 millones están los $20.000 millones del GAM. Es decir, quedamos en $31.000 millones“, precisó.

Agregó que “además, vamos a suplementar una parte importante de los recursos. No es que la Subsecretaría de Cultura o el Ministerio de las Culturas vayan a disminuir sus recursos en $51.000 millones, sino en una cifra bastante menor”.

Los programas desfinanciados

Undurraga también se refirió a los programas que quedaron sin financiamiento, entre ellos, la Corporación Cultural Artistas del Acero.

“Artistas del Acero es una fundación que terminó hace diez meses. Estaba contemplada en la glosa, pero no hay a quién entregar el dinero. Recibimos comunicación de que están en proceso de liquidación. Por eso se retiran los recursos”, explicó.

Por otro lado, indicó que el panorama es distinto para el programa Somos Barrio, ya que “para Cultura se elimina” y, por ende, pasará a manos del Ministerio de Seguridad Pública.

“Es un programa que proviene del Ministerio del Interior y hoy está traspasado al Ministerio de Seguridad, que evaluó ese programa. Son dineros que venían de allá hacia acá, porque el gobierno del presidente Boric, en su anhelo de acercarse al 1% del presupuesto para Cultura, integró programas que no son propios de la naturaleza de este ministerio”, aclaró.