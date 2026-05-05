Papa responde a Trump y defiende su postura antinuclear: “Quien me critique, que lo haga con la verdad”

(EFE) – El papa León XIV respondió este martes a los nuevos ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo acusó de “poner en peligro a muchos católicos” por su supuesta falta de firmeza ante el programa nuclear de Irán.

En declaraciones a periodistas en Castel Gandolfo, el pontífice afirmó: “La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz. Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna” .

Complejidad de la “guerra justa” en la era nuclear

Consultado sobre el uso de armamento para la legítima defensa, el papa reconoció que la Iglesia tradicionalmente la ha permitido, pero subrayó: “Hablar de ‘guerra justa’ hoy en día es un problema muy complejo. Desde la entrada en la era nuclear, todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales.

Siempre creeré que es mucho mejor el diálogo que entrar en un conflicto nuclear” . León XIV recordó su mensaje inaugural del 8 de mayo de 2025: “Paz con vosotros”. El cruce ocurre antes de la reunión del secretario de Estado Marco Rubio con el papa en el Vaticano.

Sobre el encuentro, el pontífice expresó su deseo de “mantener un buen diálogo, con confianza y franqueza, para llegar a entendernos bien”.