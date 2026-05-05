Recortes del Gobierno a programas sociales: Diputados de oposición impulsarán comisión investigadora

Los diputados de oposición Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Luis Malla (PL), Carlos Bianchi (independiente) y Gael Yeomans (FA) anunciaron que impulsarán la creación de una comisión especial investigadora por los recortes del gobierno y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a programas sociales.

Con la solicitud, los parlamentarios buscan obtener antecedentes respecto a las “actuaciones del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos entre el 11 de marzo y el 5 de mayo de 2026, en el marco del Plan de Ajuste Fiscal y la elaboración del Presupuesto 2027”.

Según comentó el diputado Cuello, impulsor de la comisión, el gobierno del presidente José Antonio Kast “está aplicando una política de choque, un plan de ajuste fiscal que se ha expresado en un recorte que se está concretando hoy día en materias tan sensibles como la salud, la educación, incluso el plan de reconstrucción de Viña del Mar, y además está proyectando suprimir programas sociales que afectan a niños, a personas mayores, que afectan a los chilenos”.

En ese sentido, planteó que el proyecto de ajuste fiscal no está transparentado, por lo que buscarán conocer “cuáles son los aspectos que van a ser recortados”.

Mientras que Juan Santana dijo que le preguntarán al jefe de la billetera fiscal “cuáles han sido los criterios que se han utilizado a la hora de poner en tela de juicio la continuidad de programas que van en beneficio de la población más vulnerable del país y de los segmentos medios, como por ejemplo el de alimentación escolar”.

Por su parte, la diputada Yeomans acusó que se enteraron “por la prensa que el Gobierno va a recortar los fondos de emergencia para la reconstrucción de Valparaíso, mientras que acá en el Congreso estamos tramitando un proyecto para financiar la reconstrucción”.

De esa manera, advirtió que se trata de una “inconsistencia brutal” por parte del ministro Quiroz, quien “usa como fundamento la reconstrucción para este proyecto de ley, pero su principal objetivo es beneficiar a los superricos”.

Asimismo, Bianchi sostuvo que es “absolutamente necesario que Chile conozca, por parte de este Congreso, las propuestas de eliminación de los recortes en materia social que el ministro ha llevado a cabo. Más allá de que luego se hayan desdicho, hay oficios que son firmados, fueron firmados; la Dipres efectivamente llevó a cabo la petición de recortes de programas sociales, muchos”.