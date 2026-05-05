Matthei, Marcel y Landerretche encabezan el 5° Encuentro Smart de Inversión Inmobiliaria en el MUT

Este viernes 8 y sábado 9 de mayo, el MUT de Tobalaba (torre 3, pisos 4 y 5) albergará el 5° Encuentro Smart de Educación e Inversión Inmobiliaria, organizado por Capital Inteligente con el patrocinio de TocToc.

La instancia busca entregar herramientas y claridad en un mercado marcado por la incertidumbre regulatoria y una reactivación aún frágil. El programa incluye cinco paneles de conversación y diversas charlas.

Panel macroeconómico y feria con más de 9.000 activos

Los economistas Evelyn Matthei y Oscar Landerretche participarán en el panel “Macroeconomía y desarrollo de ciudad”, mientras que el exministro de Hacienda Mario Marcel abordará las perspectivas económicas y su impacto en la industria.

En paralelo, se desarrollará una feria inmobiliaria en el piso 4 con 30 empresas expositoras, que presentarán 180 proyectos en distintas regiones del país, sumando más de 9.000 activos, entre departamentos, terrenos, bodegas y alternativas para inversión o vivienda.

También participarán abogados, arquitectos, ingenieros e influencers financieros. Inscribete acá.

Conoce la programación por día

Viernes 8 de mayo

17.00 hrs. Recepción.

17.30 hrs Panel Nuevos desafíos para dinamizar la inversión inmobiliaria

Slaven Razmilic, Director Ejecutivo Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios ADI; Daniela Salazar, Gerente comercial de Tasaciones en Colliers Chile; y Alejandra Lutfy, Presidenta de Mujeres en Construcción, y será moderado por Sandra Jerez, gerente de Capital Inteligente.

18.30 hrs. Charla “Visión sobre las perspectivas económicas y su relevancia para la industria inmobiliaria”.

Exministro de Hacienda, Mario Marcel.

19.00 hrs. Panel sobre “Macroeconomía y desarrollo de ciudad”,

Óscar Landerretche, académico FEN y economista, y Evelyn Matthei, economista y política. Moderado por el periodista Juan Manuel Astorga.

Feria Inmobiliaria: de 16.00 a 20:00 hrs. Showroom de 30 inmobiliarias. Piso 4.

Sábado 9 de mayo

11.00 hrs. Charlas del influencer financiero Oscar Muñoz, conocido como: Oskioskioki, Fundador de @haciendola.com, y la de David Avila, influencer de marca personal, CEO de Planius.ai.

12.00 hrs Panel legal “Permisología, reputación y certezas: lo que hoy define una inversión inmobiliaria”,

Rodrigo Andreucci, abogado inmobiliario, Jeanette Bruna, abogada urbanista y Marisol Rojas arquitecta y directora de la Asociación de Oficinas de Arquitectos AOA, moderado por el periodista Andrés Vial.

15.00 Charl David Avila, CEO de Planius.ai

16.00 hrs Panel banca: “Acceso al financiamiento, los desafíos y oportunidades para la inversión inmobiliaria”

Verónica Niklitschek, Directora Master en Desarrollo e Inversión Inmobiliaria en ESE Business School Chile, Encarnacion Canalejo Economista FEN, Pade, Directora Empresas y Consejera CChC; y Carolina Matamala, CEO de Toc Toc, moderado por Sofía Alvarez, editora de Chócale.

17.00 hrs Panel: “Datos prácticos para elevar la rentabilidad de un activo a través de la Renta Corta”

Carolina Romagosa, diseñadora y creadora de Dato Design y Jorge Guillet, Fundador de Rematime, pueden marcar la diferencia, por lo que se abordarán datos prácticos para elevar su rentabilidad en el conversatorio. Moderado por Sandra Jerez y Francisco Klein, expertos inmobiliarios.