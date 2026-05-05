Ferrari gana más con menos autos: Rentabilidad al alza pese a caída en ventas en el primer trimestre

Ferrari cerró el primer trimestre de 2026 con menos vehículos entregados que en el mismo período del año anterior, pero generó más ingresos, más utilidades y más caja.

La marca italiana volvió a demostrar que su modelo de negocio opera distinto al resto del mercado, donde el volumen es secundario frente al valor de cada unidad vendida. Los ingresos totales del trimestre alcanzaron los US$ 2.162 millones, un alza de 3% respecto al año anterior.

El motor del crecimiento no fueron los autos en sí, sino las personalizaciones, que siguieron escalando, y los ingresos por patrocinios, licencias y actividades de estilo de vida, que crecieron con fuerza.

En términos de rentabilidad, el EBITDA llegó a US$ 844 millones con un margen de 39,1%, mientras que el resultado operativo (EBIT) alcanzó US$ 641 millones. El flujo de caja libre industrial fue especialmente destacado, superando los US$ 764 millones, lo que refleja una empresa que no solo es rentable sino extraordinariamente eficiente en convertir sus ganancias en caja real.

Ferrari cerró el trimestre en posición de caja neta industrial positiva, habiendo pasado de una deuda neta de US$ 37 millones a fines de 2025 a una caja neta de US$ 454 millones al 31 de marzo.

El CEO de la empresa italiana, Benedetto Vigna aprovechó la ocasión para destacar que el libro de órdenes se extiende hasta fines de 2027, señal de que la demanda no solo está intacta sino que sigue creciendo.

La compañía también anunció el lanzamiento del Amalfi Spider y la inminente presentación mundial del Ferrari Luce, su primer modelo eléctrico, previsto para fines de mayo.

En paralelo, Ferrari avanza en su programa de recompra de acciones por US$ 4.095 millones para ser ejecutado hasta 2030, reforzando su compromiso con el retorno al accionista.

Ante este escenario, la compañía confirmó sin cambios su ruta para este año, proyectando ingresos de aproximadamente US$ 8.774 millones, un EBITDA de al menos US$ 3.427 millones con margen sobre el 39%, y un flujo de caja libre industrial de al menos US$1.755 millones.

Pese al conflicto en Medio Oriente, Ferrari optó por no modificar sus proyecciones, señalando que monitorea activamente la situación, pero que su flexibilidad geográfica en la distribución de vehículos le ha permitido hasta ahora sortear los efectos sin impacto relevante en los resultados.