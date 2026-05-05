SEA recomienda aprobar extensión de metrotren a Quillota y La Calera: Beneficiará a más de un millón de personas

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso publicó el lunes 4 de mayo su Informe Consolidado de Evaluación (ICE), en el que recomendó dar luz verde al proyecto de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) que busca extender el servicio de trenes hasta Quillota-La Calera.

Según consignó The Clinic, el informe incluyó una recomendación a favor de la iniciativa, que está en su última etapa de evaluación ambiental y tiene fijada, para el 12 de mayo a las 10:30 horas, una reunión de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Valparaíso para definir su avance.

El proyecto también cuenta con la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), luego de que se incorporaran las “modificaciones solicitadas” en la propuesta presentada por la empresa estatal.

“El Consejo de Monumentos Nacionales valoró la incorporación de las modificaciones solicitadas de intervenciones en los conjuntos ferroviarios —como la ampliación de la estación Limache y la rehabilitación de la estación La Calera— y también acogió las medidas arqueológicas, que deberán continuar una vez que el proyecto obtenga su Resolución de Calificación Ambiental (RCA)”, publicó el CMN a inicios de abril.

¿En qué consiste la extensión a Quillota y La Calera?

Según EFE, el proyecto representa una de las inversiones ferroviarias más importantes en la Región de Valparaíso. En total, se destinarán US$680 millones para extender el trazado en 26 kilómetros, incorporar cinco nuevas estaciones, recuperar la antigua estación de La Calera y ampliar la de Limache.

A esto se suma la construcción de una doble vía (una exclusiva para pasajeros y otra para carga), la adquisición de 15 nuevos trenes y la habilitación de pasos vehiculares y peatonales desnivelados. Con esto se beneficiará a más de un millón de personas, ya que el tramo atenderá a cuatro comunas (Limache, Quillota, La Cruz y La Calera) y reducirá el tiempo de viaje a solo 28 minutos.