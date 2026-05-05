Declaran alerta temprana preventiva para la Región Metropolitana por sistema frontal: Se prevén lluvias, viento y tormentas eléctricas

Este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para la Región Metropolitana por el sistema frontal pronosticado.

Actualmente, la región se encuentra bajo dos alertas meteorológicas: por “viento normal a moderado en cordillera” que se desarrollará hasta el miércoles y por “probables tormentas eléctricas en precordillera y cordillera“, que se desarrollarán entre el miércoles y jueves.

A ello se suma el pronóstico de precipitaciones para este miércoles 5 de mayo. Las precipitaciones se presentarán en la Cordillera de la costa (10 a 20 milímetros), Valle longitudinal (15 a 24 milímetros), Precordillera (15 a 24 milímetros) y Cordillera (25 a 35 centímetros).

Debido al aumento del riesgo asociado a dichas variables meteorológicas, la Dirección Regional del Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, declaró la alerta que estará vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

“La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”, agregaron.