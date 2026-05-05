Detención de Pinochet en Londres llega al cine: Felipe Gálvez ficha a Sebastian Stan y Ana de Armas para su nueva película “Impunity”

Variety reveló este martes que “Impunity”, la nueva película del cineasta chileno Felipe Gálvez, que girará en torno a la detención de Augusto Pinochet en Inglaterra, será protagonizada por los destacados actores Sebastian Stan y Ana de Armas.

Rodada en tres países y en dos idiomas, la película también contará con la participación de un elenco chileno compuesto por Alfredo Castro, Antonia Zegers y Alejandro Goic.

La cinta es un thriller de espionaje que se adentra en las grietas del caso judicial que cambió la justicia internacional: la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998.

“Mientras dos operaciones encubiertas se desarrollan a puerta cerrada, un mercenario reclutado por una ONG y un enviado chileno se ven arrastrados a un laberinto de conspiraciones, traiciones y maniobras geopolíticas, solo para descubrir —a su propio costo— que la verdadera batalla por la justicia se libra lejos de los tribunales, en las sombras”, detalla el medio antes citado sobre la trama.

El filme, dirigido por Gálvez —quien estrenó su película “Los colonos” en el Festival de Cannes en 2023—, todavía no tiene fecha de estreno establecida.

“Impunity” es producida por la filial española de Rei Pictures, la británica Quiddity y la nueva compañía chilena Ronda Cine, junto a Les Films du Worso (Francia), además de Zeta Studios (España), Snowglobe (Dinamarca) y Pathé (Francia).

Con esto, el destacado cineasta contemporáneo da otro paso en su expansión internacional tras el éxito de su última obra.