“El problema al interior del Gobierno existe”: Guillermo Ramírez (UDI) aborda descoordinaciones de La Moneda con ministerios

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a las tensiones recientes al interior del Gobierno, luego que se acusaran descoordinaciones entre La Moneda -específicamente el Segundo Piso– y otros sectores del Ejecutivo y del oficialismo.

En conversación con Radio Infinita, Ramírez (UDI) fue consultado sobre la coordinación de las deciciones de los partidos con La Moneda.

Sobre este punto, el parlamentario señaló que “con los partidos está bastante claro. Yo cuando tengo temas que tienen que ver con la agenda legislativa -que debe ocupar el 80% de mi preocupación como presidente de partido- converso con el ministro García, que es lo que corresponde”.

“Cuando hay algún tema que empieza a tocar otros ámbitos del Gobierno, converso con el ministro Alvarado. Y en los temas de instalación -que también ocupan parte importante, sobre todo en la pega del secretario general de la UDI- él prácticamente habla todos los días con el Segundo Piso de La Moneda”, complementó.

Posteriormente, acusó que efectivamente existió dicha descoordinación con La Moneda.

“Por lo menos, en el caso de la UDI no hemos tenido este problema. Pero claramente al interior del Gobierno existe. Y lo sabemos porque estuvimos toda la semana leyendo notas de prensa, de personas que hablan en OFF, entonces uno no tiene que hacerse el tonto. Yo creo que es bueno que se resuelva”, sentenció Ramírez.

Sin embargo, aseguró que “tengo la impresión de que queda medidianamente claro cuál es el rol de cada uno después de la discusión de la semana pasada. Por eso, yo decía que esta es una oportunidad para que las cosas queden bien claras. Y yo creo que la oportunidad se aprovechó. Con asperezas, con pesadeces, todo lo que tu quieras. Pero se aprovechó”.