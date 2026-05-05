The Rolling Stones anuncian nuevo álbum “Foreign Tongues” con colaboraciones de Paul McCartney y Robert Smith

Los Rolling Stones confirmaron oficialmente la salida de su nuevo trabajo de estudio, “Foreign Tongues”, que llegará a las tiendas el 10 de julio a través de Polydor/Universal Music.

El álbum, producido por Andrew Watt en los Metropolis Studios de Londres en menos de un mes, contiene 14 pistas y cuenta con la participación estelar de Paul McCartney, Robert Smith (The Cure), Steve Winwood y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).

También incluye una de las últimas grabaciones del baterista Charlie Watts, fallecido en 2021.

The news you’ve all been waiting for! The Rolling Stones brand new studio album Foreign Tongues will be released on July 10 and is available to pre-order now on multiple formats: https://t.co/LpY0he8XyO

Foreign Tongues captures The Rolling Stones sound you know and love – rooted… pic.twitter.com/jYliq3Co5R — The Rolling Stones (@RollingStones) May 5, 2026

Un adelanto cargado de energía

El contagioso primer sencillo, “In The Stars”, se lanza digitalmente hoy (5 de mayo), junto con la versión física de “Rough And Twisted”, tema adelanto que la banda publicó bajo el seudónimo de “The Cockroaches”.

Mick Jagger destacó la intensidad de las sesiones en Londres: “Fueron semanas muy intensas. Me gusta la sala porque puedes sentir la pasión de todos”.

Keith Richards agregó que el disco mantiene “esa vibra londinense” de su predecesor, “Hackney Diamonds” (2024). Los tres miembros asistirán a un evento de lanzamiento en Brooklyn, Nueva York.