Blanca Lewin y César Caillet protagonizan “Los puentes de Madison” en Teatro Mori: Fechas, horarios y entradas en Santiago

La historia de Los puentes de Madison tendrá una versión teatral en Chile con elenco nacional.

El montaje se presentará en Mori Parque Arauco desde el 7 de mayo hasta el 27 de junio, y contempla funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas, con entradas a la venta vía Ticketmaster.

La producción está dirigida por Aranzazú Yankovic y protagonizada por Blanca Lewin (Francesca) y César Caillet (Robert), acompañados por Yosune González y Felipe Valenzuela.

¿De qué trata la obra?

La historia se centra en el encuentro entre Francesca Johnson, una mujer que vive con su familia en una granja de Iowa, y Robert Kincaid, fotógrafo de National Geographic que llega al condado de Madison para retratar sus puentes cubiertos.

La obra sitúa el relato en un periodo de cuatro días y en las decisiones que se abren a partir de ese vínculo.

Los puentes de Madison, en tanto, se basa en la novela de Robert James Waller, publicada en 1992.

Su adaptación cinematográfica se estrenó en 1995, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood junto a Meryl Streep, quien obtuvo una nominación al Óscar por su papel.

La adaptación teatral es de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, con dirección técnica de Gabriel Pozo y producción de MST Teatro.

El espectáculo tiene duración de 90 minutos y está recomendado para mayores de 13 años.