Mayor desaladora del país recibe aprobación ambiental para proyecto de US$ 5.000 millones

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Aguas Marítimas, iniciativa de CRAMSA Infraestructura SpA, que contempla la construcción de la planta desalinizadora más grande de Chile y una de las mayores de Latinoamérica.

El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en marzo de 2022, acumulando más de cuatro años de tramitación. Con una inversión estimada superior a los US$5.000 millones, se convierte en el proyecto con mayor monto aprobado por el organismo desde 2018.

¿En qué consiste el proyecto?

La planta se construirá en Caleta Bolfín, aproximadamente 15 kilómetros al sur del límite urbano de Antofagasta. Desde allí, captará agua de mar para procesarla, distribuyendo agua desalinizada hacia las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y Calama a través de un sistema de conducción de cerca de 480 kilómetros, 17 estaciones de bombeo y 350 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica.

El agua producida podrá destinarse al consumo humano y también a los sectores minero, agrícola e industrial. Según el expediente SEIA, el objetivo es abastecer zonas que hoy no cuentan con provisión de agua potable, en sectores como Antofagasta Norte y La Negra.

Observaciones en el proceso

La aprobación no estuvo exenta de tensiones institucionales. La SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta emitió, mediante el Ord. N°471 del 4 de mayo de 2026, un oficio formal al Director Regional del SEA manifestando su discrepancia con el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), dado que sus observaciones técnicas fueron excluidas del documento bajo el argumento de tener carácter exclusivamente sectorial.

La SEREMI señaló que dicha exclusión desestimaba condiciones técnicas esenciales establecidas por la institución frente a la evaluación del proyecto.