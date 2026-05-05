Operativo contra la extracción ilegal de machas en Caldera: Se incautaron 1,3 toneladas del recurso

Un operativo conjunto de Sernapesca, la PDI y la Armada en la Región de Atacama logró la incautación de 1,3 toneladas de macha avaluadas en más de $7 millones, tras una extracción ilegal.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 29 de abril y terminó con nueve personas detenidas.

Los antecedentes se remontan a 2024, cuando se recibió una denuncia por parte de la Dirección Regional de Sernapesca sobre faenas extractivas de machas, de manera ilegal, en puntos de la costa de la región.

Tras realizar el seguimiento de los involucrados, se logró desbaratar la estructura de la organización y detectar las faneas, que estaban ubicadas en el sector de la playa El Cisne, en la comuna de Caldera.

El equipo fiscalizador de Sernapesca confirmó que se trata de machas en estado fresco que habían sido extraídas en la Playa Las Salinas.

Por ello, se recomendó al fiscal de turno que el recurso fuera devuelto a su hábitat, acción que se concretó el mismo 29 de abril durante la tarde.

Junto con la incautación de las machas, se decomisaron dos vehículos frigoríficos donde “se transportaban los recursos y 3 millones 480 mil pesos de dinero en efectivo”.

Mientras que los sujetos detenidos fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, que determinó que quedaran con arresto domiciliario nocturno.

La directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia Almonacid, detalló que “el trabajo investigativo que comenzó en 2024 por parte de la dirección regional de Atacama, inició con una denuncia por el incumplimiento de la veda extractiva que rige sobre la macha hasta el 2030″.

“Esto finalmente llegó a buen término con el trabajo de nuestros funcionarios y la colaboración prestada por la Fiscalía y la PDI, con la obtención de este importante resultado”, añadió.

Además, destacó que el operativo es un “esfuerzo conjunto de fiscalización por parte de la Red Sustenta para combatir asociaciones ilícitas en torno a la pesca que tienen un grave impacto económico, ambiental y sanitario”.