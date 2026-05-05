CNN Chile sella alianza estratégica y se convierte en el canal oficial del Team ParaChile

CNN Chile se convirtió oficialmente este martes en el nuevo media partner del Team ParaChile. En una jornada realizada en el Centro de Entrenamiento Paralímpico, el canal reafirmó su compromiso con la difusión del deporte de alto rendimiento y la inclusión, transformándose en la señal oficial que acompañará a los deportistas nacionales en sus futuras competencias.

La alianza refuerza el trabajo conjunto que ambas instituciones han mantenido a lo largo del tiempo. Al respecto, el gerente general de CNN Chile, Alexis Collao, destacó que este acuerdo “refuerza nuestro compromiso por llevar las voces de estos guerreros, de estos atletas que día a día nos inspiran y que queremos dar a conocer a cada lugar recóndito de nuestro país”.

El ejecutivo hizo hincapié en el valor humano que existe detrás de cada disciplina, señalando que “detrás de cada uno de estos atletas hay historias de resiliencia, historias de esfuerzo, que no tienen hoy día un lugar para visibilizarse. Nosotros queremos estar ahí, queremos acompañarlos, queremos ayudarles también a que puedan lograr esos objetivos que se plantean”.

Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico de Chile (Copachi), Sebastián Villavicencio, valoró el respaldo de la estación televisiva. “Estamos demasiado felices, muy contentos, ya que CNN Chile es una de las instituciones en el ámbito comunicacional que siempre ha apoyado al Team ParaChile y eso es algo que también es importante destacar”, afirmó.

El dirigente recordó el crecimiento exponencial que ha tenido la institución, que en agosto cumplirá 13 años de existencia, periodo en el que Chile ha logrado actuaciones históricas en eventos como Lima 2019, Santiago 2023 y los Juegos Paralímpicos de Tokio y París.

Actualmente, el equipo nacional se prepara para los Juegos Parasudamericanos de Valledupar 2026 en Colombia. “Ya nos estamos preparando, donde ya vamos con una delegación histórica y esperamos también romper todos los récords”, adelantó el titular de Copachi, quien detalló que el equipo busca realizar un concentrado previo en tierras colombianas para aclimatarse a las temperaturas que bordean los 40 grados.

Toda la actualidad, los logros y las historias de vida de los integrantes del Team ParaChile podrán ser seguidas diariamente a través de CNN Deportes, programa que se emite a partir de las 15:30 horas por todas las plataformas de CNN Chile.