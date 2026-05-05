Biministro de Economía y Minería: “El país no venía creciendo, venía mucho más que estancado y para eso nos eligieron los más de 7 millones de votantes, para poner en crecimiento el país”

Los recortes en ministerios forman parte de un proceso que, según el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, no se origina en la actual administración, sino que ya se venía desarrollando.

“Lo que estamos haciendo es generar una contracción en el gasto que en la práctica ya se había hecho. Hay muchos programas sociales que ya no se podían cumplir en los gobiernos anteriores”, explicó en conversación con Radio Duna, enfatizando además que “esto ya venía ocurriendo en el pasado, no es que nosotros estemos transformando esto y haciendo esos recortes”.

En paralelo, la autoridad abordó el desempeño de la economía, señalando que las cifras recientes reflejan una trayectoria prolongada de bajo dinamismo. “La situación que recibimos es mala, con crecimiento del 2% en los últimos 12 años”, afirmó, junto con añadir que el último indicador mensual confirma ese diagnóstico.

“Confirma que el país no venía creciendo, venía mucho más que estancado y para eso nos eligieron los más de 7 millones de votantes, para poner en crecimiento el país”.

Frente a este contexto, Mas destacó la relevancia del proyecto de Reconstrucción Nacional como eje de la estrategia económica del Ejecutivo. “Es un tremendo proyecto para el país y una oportunidad para cambiar la senda en que veníamos”, sostuvo.

El ministro también se refirió al enfoque del Gobierno para enfrentar el escenario, apuntando al crecimiento como motor principal. “A través del crecimiento, cambiarle la vida a los chilenos”, indicó, y agregó que “la gran mayoría tiene una mirada que a través del trabajo se logra cambiar la vida y eso genera crecimiento en el país. Hay un grupo chico y politizado que quiere seguir en lo mismo”.