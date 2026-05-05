Críticas a conducta del ministro Poduje: Senadora Gatica afirma que “quizás en la forma se ha equivocado y eso se puede corregir”

Durante las últimas semanas, distintas controversias han ocurrido en torno a la figura del ministro de Vivienda, Iván Poduje.

Desencuentros con parlamentarios, encontrones con dirigentes sociales e incluso con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, han provocado críticas a su conducta. Esto último, luego de que rechazara lo planteado por el jefe de la billetera fiscal respecto al recorte de gastos en diferentes programas.

Bajo ese contexto, la senadora de Renovación Nacional (RN), María José Gatica, comentó en CNN Chile Radio que el ministro “ha demostrado que tiene muchas ganas de trabajar”.

Y que “quizás en la forma se ha equivocado y eso se puede corregir. Se puede corregir porque es un profesional que le gusta su trabajo; él lo ha dicho, lo ha demostrado y se ve. Las formas políticas en cómo se aborda cada situación se deben mejorar”.

En esa línea, comentó que se reunirá con el titular de Vivienda para poder ver de qué manera puede ayudarlo.

De todos modos, la senadora remarcó que él “ha demostrado mucho empuje, pero en las formas ha cometido errores y eso se puede corregir. Yo por lo menos lo veo con una mirada más optimista en el sentido de que las cosas pueden mejorar y que sí necesitamos personas que quieran hacer la pega”.

Consultada sobre los dichos de Poduje respecto a los recortes que planteó Quiroz, respondió que “cada ministro tiene la posibilidad de indicar qué es lo que puede recortar y qué es lo que no va a recortar. Yo por lo menos lo veo desde ese lado”.

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Respecto a si se pierde el mensaje de que se debe “ajustar el cinturón” cuando se contraría al titular de Hacienda, la parlamentaria aseveró que lo importante es que las conversaciones se hagan en la interna.

“No se tienen que sacar los trapos para afuera, sino que se hace en la interna. Por eso yo también pedí ayer en el comité político ampliado en La Moneda que se ordenara la casa, que las cosas que se tuvieran que conversar se hicieran, porque hay que conversarlo”, dijo Gatica.

“Cada cual tiene su planteamiento y diferencia de opiniones, pero eso se tiene que hacer de manera interna para no verse desordenado para afuera“, sentenció.