Jefe de asesores y amigo personal del Presidente Kast: Revelan que Alejandro Irarrázaval ganará hasta $9,5 millones mensuales por cargo en La Moneda

A días de que se cumplan dos meses de Gobierno del Presidente José Antonio Kast, se reveló la remuneración de uno de sus principales asesores.

Según la información de Radio Biobío, el jefe de asesores del mandatario, Alejandro Irarrázaval Alfonso, firmó ante el administrador de La Moneda su remuneración para 2026.

En este sentido, su contrato revela que recibirá una remuneración total de $85,1 millones brutos, entre el 11 de marzo y el 31 de diciembre de este año.

Dichas cuotas mensuales consideran una por $4,6 millones, dos por casi $7 millones y otras siete por un total de $9,5 millones.

En su cargo, de “coordinador de asesores del gabinete presidencial“, su contrato detalla que está encargado de “asesorar en materia de seguimiento de compromisos de los distintos ministerios y reparticiones públicas”, “prestar apoyo para el reporte de estados de avance de compromisos presidenciales a nivel nacional e internacional” y “participar de reuniones de trabajo con contrapartes técnicas ministeriales”.

El citado medio también puntualiza que Irarrázaval y Kast se conocen desde que ambos estudiaban en la Universidad Católica. Desde entonces, presentaron de forma conjunta su renuncia a la UDI, para posteriormente fundar juntos Acción Republicana y el Partido Republicano.