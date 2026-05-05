Sernac: 58,5% de las mipymes reconoce que tiene un “bajo” o “nulo” conocimiento de la Ley del Consumidor

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó los resultados de la Consulta Ciudadana Mipymes 2025, que buscaba identificar brechas de información que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en el país.

En el proceso se hicieron 390 encuestas válidas y, en cuanto a participación, el 67,2% correspondió a mujeres y el 45,6% pertenece al segmento de microempresas. Mientras que los rubros con mayor participación fueron el comercio minorista (24,1%) y la gastronomía y hotelería (13,6%).

El resultado “arrojó una radiografía crítica sobre el nivel de formación legal en el sector”, señaló el ente fiscalizador.

La institución alertó sobre un hallazgo “preocupante”, relativo a que el 58,5% de los participantes en el sondeo se sitúa en un nivel de conocimiento “bajo” o “nulo” respecto a la Ley del Consumidor.

Mientras que “solo un 8,2% declara poseer un conocimiento ‘alto’ o ‘muy alto’ de la normativa vigente”.

Adicionalmente, el derecho más reconocido por las empresas es la garantía legal, con un 66,9% de conocimiento. Por otro lado, el derecho a retracto, “fundamental en la era del comercio digital, es identificado solo por el 38,5% de los emprendedores”.

Asimismo, un 84,8% de los encuestados demostró interés en recibir contenido educativo por parte del Sernac. Ante ello, el organismo indicó que mejorará su entrega de información con la grabación de cursos online y cápsulas de microlearning.

También se “fortalecerá la educación financiera, temática requerida por el 59,1% de los usuarios, y se difundirá una campaña para dar a conocer el Portal del Proveedor, herramienta que el 59,2% aún desconoce pese a su utilidad en la gestión de reclamos”.