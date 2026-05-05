Gobierno busca acelerar tramitación de proyecto de reconstrucción: Se discute en Comisión de Hacienda de la Cámara

El gobierno está buscando acelerar la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional en el Congreso, para lograr su aprobación en las fechas que ha estimado.

Sin embargo, ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados se abrieron nuevos espacios de discusión entre los parlamentarios.

La instancia espera votar esta semana la iniciativa que tiene entre sus ejes principales la reactivación de la economía.

Proyecto de reconstrucción nacional: Debate en la Comisión de Hacienda

Por una parte, el Ejecutivo busca que esta semana se resuelva la votación en la Comisión, pero la oposición invocó artículos del reglamento de la Corporación para tener más tiempo.

Esto, a pesar de que esta semana vence la suma urgencia de la iniciativa.

En ese sentido, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que “esto es urgente. Tenemos 900 mil desempleados, tenemos una economía decayendo; los tres primeros meses la actividad económica con cifras negativas, con 900.000 desempleados no pueden esperar. Este es un proyecto reactivador, tremendamente reactivador, así que esto tiene urgencia, y queremos ir rápido y empezar a levantar el país”.

Luego que el proyecto sea despachado desde la Comisión, pasará a las Comisiones de Trabajo y Medio Ambiente. Posteriormente, será votado en Sala.

Se espera que todo esto ocurra antes del 21 de mayo y previo al inicio de la semana distrital.

Cabe recalcar que uno de los aspectos cruciales de la denominada ley miscelánea es la invariabilidad tributaria, que busca fijar reglas impositivas estables por hasta 25 años para proyectos que superen los US$ 50 millones, medida que fue presentada por la actual administración con miras a atraer capitales locales y extranjeros.