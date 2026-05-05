Temblor remece a La Serena durante la mañana de este martes: Senapred monitorea afectación

Un temblor se registró durante la mañana de este martes 5 de mayo en el norte del país, en la Región de Coquimbo, y que se percibió en La Serena.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 3,7 con una profundidad de 47 kilómetros.

El evento fue localizado a 10 kilómetros al oeste de La Serena y se registró a las 07:57 de la mañana.

Desde Senapred informaron que continúan “evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED. La fecha y hora del presente reporte corresponde a la oficial de Chile Continental”.