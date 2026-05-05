Brote de hantavirus en crucero: OMS dice que se sospecha de transmisión de persona a persona

(CNN) — Es posible que se haya producido cierta transmisión de persona a persona a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos y varios enfermos, informó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Sabemos que algunos de los casos mantuvieron un contacto muy estrecho entre sí y, ciertamente, no se puede descartar la transmisión de persona a persona; por lo tanto, como medida de precaución, esto es lo que estamos asumiendo”, declaró a periodistas la Dra. Maria Van Kerkhove, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS.

Casi 150 personas, incluidos 17 estadounidenses, permanecen varadas en el MV Hondius, que se encuentra actualmente frente a la costa de África occidental.

El barco, operado por la compañía turística Oceanwide Expeditions, zarpó el mes pasado desde Ushuaia (Argentina) en un viaje a través del océano Atlántico, haciendo escala en algunas de las islas más remotas del mundo.

Sin embargo, durante la travesía, varios pasajeros enfermaron con una afección respiratoria de rápida evolución, según informó la compañía.

Hasta el momento se han identificado siete casos de hantavirus, una enfermedad poco común causada habitualmente por el contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados. Dos de estos casos están confirmados y cinco se consideran sospechosos, indicó la OMS el lunes.

Tres personas —una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán— han fallecido, mientras que un ciudadano británico permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica, aunque Van Kerkhove señaló que su estado de salud está mejorando.

Otras dos personas que presentan síntomas de hantavirus permanecen a bordo del barco, si bien su evacuación médica se está llevando a cabo en este momento, añadió Van Kerkhove.

“El riesgo para la población general es bajo”, subrayó Van Kerkhove. “Este no es un virus que se propague como la gripe o como el COVID, es bastante diferente”.