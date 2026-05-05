Independencia: Investigan homicidio de hombre en plena vía pública

La Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía ECOH investigan el homicidio de un hombre en plena vía pública en Independencia (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió la madrugada de este martes en calle Escanilla, cuando la víctima recibió una gran cantidad de impactos de bala por parte de individuos que se habrían trasladado en auto por el lugar.

El fallecido “transitaba por la calle y fue abordado por sujetos desconocidos, quienes, premunidos con armas de fuego, efectúan múltiples disparos. En ese momento, la víctima cae al suelo”, explicó el comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte.

Y añadió que hay evidencia balística de entre 20 y 25 disparos.

Personal de la PDI se encuentra realizando diligencias investigativas junto a peritos de Laboratorio de Criminalística, además del levantamiento de imágenes de cámaras de seguridad, para determinar las causas que motivaron el ataque.

También se está realizando un empadronamiento para poder establecer quiénes son los autores del crimen.