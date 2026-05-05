Alza de sueldo mínimo de $7.546: Gobierno ingresa propuesta de nuevo salario al Congreso con reajuste para 2027

El Ministerio de Hacienda ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que busca fijar un nuevo reajuste al ingreso mínimo mensual.

Según lo informado por La Tercera, la iniciativa legal propone un incremento parcelado en dos etapas, vinculando los montos directamente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con el texto presentado por el Ejecutivo, la primera fase del reajuste establece un sueldo de $546.546, lo que representa un aumento de $7.546 respecto a los actuales $539.000.

Este monto responde a la inflación acumulada entre enero y marzo de 2026, que según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) alcanzó un 1,4%.

Respecto a la segunda etapa del proceso, el proyecto estipula que a contar del 1 de enero de 2027 se realizará un nuevo ajuste. Este valor se determinará según la variación acumulada del IPC informada por el organismo estadístico entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2026.

Bajo las proyecciones actuales del Banco Central, se estima que dicho incremento podría rondar el 2,6%.