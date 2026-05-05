Nuevo tráiler de La Odisea de Christopher Nolan: La esperada adaptación de Homero con Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway

Universal Pictures estrenó el nuevo tráiler de The Odyssey (La Odisea), la esperada adaptación cinematográfica de Christopher Nolan basada en el poema épico atribuido a Homero y considerada una de las historias fundacionales de la literatura occidental.

La película tiene previsto su estreno mundial en cines el 17 de julio de 2026, y fue filmada completamente con cámaras IMAX.

El adelanto confirma el tono de gran escala de la cinta y presenta a Matt Damon como Odiseo, el rey de Ítaca que intenta regresar a su hogar tras la guerra de Troya.

La historia sigue el largo viaje del personaje después de la victoria griega, en una travesía marcada por amenazas sobrenaturales, peligros marítimos y el deseo de reencontrarse con su familia.

El tráiler también muestra a Tom Holland como Telémaco, hijo de Odiseo; Anne Hathaway como Penélope, su esposa; y Robert Pattinson como Antínoo, uno de los pretendientes que buscan ocupar el lugar del protagonista durante su ausencia.

Entre las imágenes más comentadas del avance, aparecen un remolino, el cíclope y la presencia de Charlize Theron como Calipso, la ninfa que retiene a Odiseo en la isla de Ogigia.

Mira el nuevo tráiler de The Odyssey (La Odisea)

La Odisea marca el regreso de Nolan después del éxito de Oppenheimer, película con la que ganó el Oscar a Mejor Dirección y Mejor Película.

En esta nueva producción, el cineasta vuelve a trabajar con Universal Pictures y lleva al cine una historia que, según explicó en abril durante la CinemaCon 2026 en Las Vegas, lo ha fascinado por su permanencia cultural.

“La Odisea es una historia que ha fascinado generación tras generación durante 3.000 años”, dijo Nolan en el evento. “No es una historia. Es la historia”, agregó.

Durante esa misma presentación, el director explicó que el rodaje fue realizado en locaciones de distintos países, entre ellos Grecia, Marruecos, Italia, Islandia y Escocia.

Pasará a la historia del cine, pero fue “una pesadilla absoluta de filmar”, según el propio Nolan

Un aspecto clave de La Odisea es su apuesta técnica.

La película será el primer largometraje filmado íntegramente con cámaras IMAX de película, un hito incluso dentro de la carrera de Christopher Nolan, que ha sido uno de los principales impulsores del formato en Hollywood.

El director ya había usado cámaras IMAX en títulos como The Dark Knight, Interstellar, Dunkirk, Tenet y Oppenheimer, pero siempre de forma parcial o combinada con otros formatos.

Para esta nueva producción, IMAX desarrolló cámaras más livianas y silenciosas, lo que permitió rodar una película completa en ese sistema.

Sin embargo, aún así, no resultó del todo fácil desde el punto te vista técnico.

“Fue una pesadilla absoluta de filmar, pero de todas las formas correctas”, señaló el director en CinemaCon.

También explicó que este objetivo era parte de un trabajo de años junto a su equipo técnico. “Cuando era niño, todo lo que quería era contar historias a gran escala usando esa tecnología, poniendo al público dentro del mundo”, afirmó.

Además de Damon, Holland, Hathaway, Pattinson y Theron, el elenco incluye a Zendaya como Atenea, Jon Bernthal como Menelao, Benny Safdie como Agamenón, John Leguizamo como Eumeo y Himesh Patel como Euríloco.