Britney Spears evita la cárcel tras aceptar cargo menor en causa por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas

(AP) —Britney Spears se declaró culpable el lunes, a través de su abogado, de un cargo menor que le permitirá evitar la cárcel después de que fiscales de California la acusaran de conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas.

La estrella del pop, de 44 años, no compareció ante el tribunal del condado de Ventura. Pero, en su nombre, su abogado, Michael A. Goldstein, aceptó declararse culpable de lo que comúnmente se conoce como una “wet reckless”. Eso le permite ser sentenciada a un año de libertad condicional, una clase obligatoria y multas exigidas por el estado.

La oferta de declaración fue estándar para acusados sin antecedentes de conducir intoxicados, sin choque ni lesiones en la carretera, y con un nivel bajo de alcohol en sangre, dijo la oficina del fiscal de distrito del condado. Y es especialmente común para acusados que han mostrado motivación para abordar sus problemas y buscar tratamiento, como hizo Spears cuando ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento por abuso de sustancias en abril.

Durante la audiencia del lunes, Spears recibió libertad condicional sumaria, que es informal y no implica reuniones obligatorias con un oficial de libertad condicional. Cedió temporalmente sus derechos de la Cuarta Enmienda sobre registros e incautaciones si es detenida, lo que significa que debe someterse automáticamente a registros y pruebas de sobriedad. A petición de su abogado, el juez dictaminó que esto no se aplicaría a su hogar.

El fiscal de distrito Erik Nasarenko dijo después de la audiencia que Spears había asumido “plena responsabilidad”, pero enfatizó que conducir intoxicado es un “delito grave” y dijo que era esencial que cumpliera los requisitos acordados en el tribunal, que incluyen continuar el tratamiento por abuso de sustancias, visitas semanales con un terapeuta y visitas mensuales con un psiquiatra.

“No queremos que la señorita Spears reincida”, dijo Nasarenko.

Fue acusada el jueves de un cargo de conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas por delito menor, lo que significaba que no estaba obligada a comparecer ante el tribunal para su lectura de cargos. Pero sus representantes no habían dicho si comparecería, y la audiencia atrajo una presencia mediática inusualmente alta para Ventura, una ciudad costera de unas 110.000 personas a aproximadamente 70 millas (113 kilómetros) al noroeste del centro de Los Ángeles.

La cantante tiene una casa en el condado de Ventura cerca de donde fue arrestada el 4 de marzo. Un representante en ese momento calificó sus acciones de inexcusables y dijo que el arresto idealmente conduciría a un cambio largamente postergado en su vida. Spears y sus representantes no han comentado desde que fue acusada.

Fue detenida por conducir su BMW negro de manera rápida y errática en la U.S. 101, informó la Patrulla de Caminos de California. Parecía estar intoxicada, realizó una serie de pruebas de sobriedad en el lugar, fue arrestada y fue llevada a la cárcel, dijo la CHP.

Las autoridades dijeron en la denuncia penal que Spears tenía alcohol y drogas en su organismo, pero no especificaron qué drogas ni indicaron su nivel de alcohol en sangre.