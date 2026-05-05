Uber estrena en Chile función que permitirá a mujeres elegir viajes con conductoras: Así funcionará

Uber Chile estrenó una función para que las mujeres puedan elegir viajar con conductoras mujeres.
Esta nueva dinámica es una alianza con Upgirl Mobility -empresa chilena que ofrece soluciones de transporte sostenible con enfoque de género- y el objetivo es que exista más control y personalización de los viajes que realiza cada usuaria.
Federico Prada, gerente general de Uber Chile, comentó que la iniciativa “nace de lo que venimos escuchando desde hace tiempo: las usuarias quieren más opciones y mayor control al momento de usar la app de Uber”, según consigna The Clinic.
“Con esta nueva alternativa, usamos la tecnología para responder a esa necesidad de forma simple y directa”, agregó.
Uber para mujeres en Chile: ¿Cómo usar la nueva función?
Hasta el momento, esta nueva función está disponible en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar en una primera etapa. Con el tiempo se implementará en otras zonas del país.
Así, se ofrecen tres opciones de viaje: inmediato, reserva y configuración de reservas.
En este último, las usuarias podrán modificar sus preferencias y escoger, si así lo desean, que sea una conductora mujer quien tome su viaje.
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