Uber estrena en Chile función que permitirá a mujeres elegir viajes con conductoras: Así funcionará

Uber Chile estrenó una función para que las mujeres puedan elegir viajar con conductoras mujeres.

Esta nueva dinámica es una alianza con Upgirl Mobility -empresa chilena que ofrece soluciones de transporte sostenible con enfoque de género- y el objetivo es que exista más control y personalización de los viajes que realiza cada usuaria.

Federico Prada, gerente general de Uber Chile, comentó que la iniciativa “nace de lo que venimos escuchando desde hace tiempo: las usuarias quieren más opciones y mayor control al momento de usar la app de Uber”, según consigna The Clinic.

“Con esta nueva alternativa, usamos la tecnología para responder a esa necesidad de forma simple y directa”, agregó.

Uber para mujeres en Chile: ¿Cómo usar la nueva función?

Hasta el momento, esta nueva función está disponible en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar en una primera etapa. Con el tiempo se implementará en otras zonas del país.

Así, se ofrecen tres opciones de viaje: inmediato, reserva y configuración de reservas.

En este último, las usuarias podrán modificar sus preferencias y escoger, si así lo desean, que sea una conductora mujer quien tome su viaje.