José Joaquín Brunner: “Un problema entre ministros no lo puede arreglar alguien del Segundo Piso, es una equivocación”

El académico y exministro, José Joaquín Brunner, abordó las diversas controversias que ha enfrentado el Presidente José Antonio Kast a casi dos meses de su mandato, así como los cuestionamientos al diseño del Segundo Piso de La Moneda.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si observa alguna similitud entre el Frente Amplio (FA) y el Partido Republicano al llegar por primera vez al gobierno, afirmó que existen, pero “de signos muy distintos”, aunque comparten una “pulsión refundacional”.

Respecto de las diversas polémicas que ha enfrentado el Ejecutivo, como el oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que planteaba revisar una serie de programas públicos en la antesala de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, además de los dichos del ministro Iván Poduje sobre la instrucción del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, en relación con los recortes presupuestarios, comentó: “Estamos en la ridícula situación en que Kast sale él a solucionar o a tratar de solucionar los cortocircuitos que le provocan sus propios ministros”, al igual que el exmandatario Boric, “aunque más temprano y no tan brutalmente como lo tiene que hacer Kast”.

Desde su perspectiva, el problema no recae en el Segundo Piso, sino en el diseño del Ejecutivo, “que era empoderar ferozmente, como nunca se ha hecho, a un ministerio que de por sí es ferozmente empoderado, que es Hacienda”.

En esa línea, complementó que, en este primer tiempo, ha sido esa cartera la que ha definido tanto el programa como las urgencias, mientras que Kast se ha inclinado por un “papel de segunda fila”, donde su foco ha estado en el despliegue en terreno. “Lo que le hace falta es tener una orientación estratégica para el gobierno”, sugirió.

En esta fase, sostuvo que Kast ha tratado de recuperar el núcleo político, que recae en la dupla Alvarado-García Ruminot.

Por otro lado, sobre la composición del Segundo Piso, enfatizó que “es un núcleo operacional y estratégico del gobierno como ningún otro tuvo”. En otros gobiernos, y en su experiencia personal, describió: “Eran grupos, efectivamente, de asesores que conversaban con el presidente. Nunca llegó alguien del Segundo Piso a pedirme algo a mí como ministro o a traerme un mensaje del presidente”.

A su juicio, esta decisión es una muestra de una derecha que posee un elemento “conservador, portaliano, jerárquico, autoritario, donde efectivamente hay que concentrar el poder en la figura del presidente, que no parece poder encarnarlo, que entonces está calculando mal, pero que luego delega en ministros muy fuertes, otros que desaparecen, o más de la mitad que no se conocen y no participan del diálogo”.

Esto, manifestó, se convierte en un problema, puesto que “de repente alguien del Segundo Piso dice: ‘yo voy a ir a arreglar este problema’. O sea, a un ministro no puede parecerle normal que un problema que hay, por ejemplo, entre ministros lo venga a arreglar alguien de Segundo Piso. Yo lo encuentro realmente una equivocación completa, pero creo que tiene que ver, básicamente, con que el problema es anterior: no haber nombrado un gabinete que se supone es el cuerpo político por excelencia del Ejecutivo”, cerró.

Mira aquí el programa completo