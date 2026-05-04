Daniel Mansuy y el nuevo escenario internacional: “Chile va a enfrentar desafíos colosales”

Si gana Sánchez, le declararemos la guerra a Chile. Fue la frase que pronunció Antauro Humala que, naturalmente —no se preocupen, no nos asustemos—, generó rechazo de la clase política chilena y peruana.

Pero también, hace algún tiempo, circuló un video de un gabinete argentino reivindicando la soberanía sobre el estrecho de Magallanes que, como sabemos, es chileno. Reivindicación que la vocera de este gobierno, de derecha, no supo, o no quiso, o no pudo responder.

Al mismo tiempo, el mundo se está moviendo y todos sabemos lo que está pasando, tanto en el Medio Oriente como en la disputa que tienen Estados Unidos y China por sus respectivas zonas de influencia.

¿Qué quiero decir con esto? El escenario geopolítico ya no es el que era. Chile va a enfrentar desafíos colosales y, de hecho, ya los está enfrentando, tanto con sus vecinos como con la relación que debemos tener con las grandes potencias que se están disputando las zonas de influencia.

La pregunta, entonces, es: ¿qué tiene que decir la Cancillería? ¿Qué tiene que decir este gobierno y el canciller, en particular, sobre estos colosales desafíos geopolíticos que enfrenta el mundo y Chile en particular?

Hasta ahora se ha escuchado poco.

La situación actual merece una reflexión un poquito más elaborada para poder elaborar un discurso que permita tener una respuesta a estos desafíos que pueden venir tanto de nuestros vecinos como del resto del mundo.