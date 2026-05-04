Temblor se registra en el norte del país: ¿Dónde fue y qué magnitud alcanzó?

Un temblor de baja intensidad se percibió durante la noche de este lunes en el norte del país, específicamente en la Región de Antofagasta.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 22:37 horas y alcanzó una magnitud de 3.7.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 14 kilómetros al sureste de Tocopilla a una profundidad de 74 kilómetros.

Desde el Senapred señalaron que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) “continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred”.