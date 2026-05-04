“Se pierde en las formas”: Presidenta de RN cuestiona estilo del ministro Poduje y advierte que “eso no es bueno para el gobierno”

La timonel de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile los desafíos que enfrenta la ministra María Trinidad Steinert en materia de seguridad.

En ese contexto, sostuvo que durante los primeros días el gobierno tuvo un buen inicio, cuando se trasladó a la macrozona norte e inició el proceso de construcción de la zanja, además de poner urgencia para tramitar en el Congreso diversas iniciativas. Sin embargo, afirmó que esto se vio mermado por el alza de los combustibles y que luego logró retomar la agenda con el ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional.

“Hoy me gustaría que volviera el foco a seguridad, es el desafío que tenemos estos días, no solo la ministra, sino también su equipo”, sostuvo, y enfatizó la importancia de la movilización de las autoridades, que, desde su perspectiva, ha sido “poca”, por lo que es necesario marcar pauta.

Consultada por los dichos del titular de Vivienda, Iván Poduje, en el pódcast Cómo te lo explico, de Mónica Rincón y Paula Catena, respecto a que “este gobierno no descansa en Chile Vamos”, respondió que Poduje, no solo en estas declaraciones, sino en diferentes ocasiones, “se pierde en las formas, y en la vida y en la política las formas son muy importantes”.

“Y, finalmente, toda su capacidad técnica se termina diluyendo en una discusión sobre las formas en que él se refiere a Chile Vamos, a ministros y senadores. Creo que eso no es bueno para el gobierno”, subrayó.

Respecto de la desvinculación de dos militantes de RN en el Minvu, tras el cruce entre Poduje y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, comentó que “uno contrata a las personas por sus características y capacidades técnicas, no creo que en este corto plazo hubiesen cambiado”. Por tanto, agregó, “claramente no es la forma de hacer política, no es la forma de ir en la vida”.

Además, aclaró que fueron notificados por pérdida de confianza y señaló que es “una situación muy dolorosa cuando tú estás partiendo un trabajo con expectativas, con sueños, y que te saquen de esa manera”.

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