Activista chilena retenida por Israel tras participar en Flotilla rumbo a Gaza denuncia que los trataron “peor que a los animales”

(EFE) – La chilena Macarena Chahuán, una de las activistas de la Flotilla Global Sumud interceptada por fuerzas israelíes cuando se dirigía a Gaza, aseguró este lunes que fueron tratados “peor” que si fueran “animales” mientras eran trasladados a la isla griega de Creta.

“Era un buque muy grande, que parecía un campo de concentración y una cárcel. Nos tenían realmente peor que a los animales en la industria ganadera. Estuvimos en condiciones muy malas”, dijo Chahuán a su llegada al aeropuerto de Santiago.

El Ejército israelí interceptó la semana pasada 22 de las 58 naves de la Flotilla a unos 100 kilómetros al oeste de la isla griega de Creta, en aguas internacionales, y transbordó a los activistas a un barco israelí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Ghorba – Idioma y Cultura Árabe (@lamacachahuan)

La joven chilena aseguró que fueron “torturados” en el buque por las fuerzas israelíes, quienes les sometieron a un “terror psicológico muy fuerte” y les expusieron a un “frío extremo”, después de haberles quitado “todos los abrigos”.

“Israel no puede seguir con la impunidad con la que está actuando. Nosotros fuimos secuestrados por las fuerzas terroristas del Estado criminal de Israel a 660 millas de la Palestina ocupada en aguas internacionales”, agregó Chahuán, quien también acusó a Grecia de ser “partícipe de la interceptación”.

Dos de los activistas, el español de origen palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, siguen retenidos por las autoridades israelíes, que han anunciado que los llevarán a Israel para ser interrogados.

Los Gobiernos de España y de Brasil han exigido en una nota conjunta el retorno inmediato de sus ciudadanos y han calificado de “atropello al derecho internacional” el secuestro de los activistas en aguas internacionales.