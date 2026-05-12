“Aquello es categóricamente falso”: Lincolao descarta desvinculaciones masivas en el Ministerio de Ciencias tras renuncia de Araos

“Hoy fue el último día de Rafael Araos como subsecretario del Ministerio. Agradecemos su trabajo durante este período y le deseamos éxito en sus futuros proyectos”.

Así comienza la carta que la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao envió a los trabajadores de su cartera -y que tuvo acceso CNN Chile– tras la renuncia del subsecretario, Rafael Araos.

Según información de La Tercera, el médico cirujano dejó el gobierno tras diferencias con la gestión con la secretaria de Estado. El punto de quiebre habría sido la solicitud de Lincolao a Araos de ejecutar un plan de desvinculación dentro de la cartera. Esto contemplaba cerca de 40 personas, equivalente al 30% de la dotación, consignó el citado medio.

Justamente, dicho punto fue abordado por la ministra en la carta enviada a los trabajadores. “Han circulado versiones en algunos medios respecto de las razones de esta salida, incluyendo afirmaciones sobre eventuales desvinculaciones masivas de funcionarios. Quiero señalar de manera clara que aquello es categóricamente falso”, aseguró.

“Como ocurre en cualquier organización, existieron diferencias de gestión y visión, pero mi deseo siempre ha sido fortalecer el trabajo coordinado, colaborativo y alineado de todo el Ministerio como un solo equipo”, agregó.

En esa línea, la misiva afirmaba que “hemos tomado contacto con la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio, manifestando nuestra plena disposición a reunirnos y aclarar cualquier duda que pueda surgir en este proceso. Seguiremos promoviendo un dialogo abierto, transparente y constructivo con quienes hacen posible el trabajo de esta institución”.

“Finalmente, quiero agradecer especialmente a cada funcionaria y funcionario del Ministerio por su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio público. El avance de nuestra agenda depende del trabajo diario de nuestros equipos, tanto en el nivel central como en las regiones, y del esfuerzo permanente por fortalecer esta institucionalidad al servicio del país”, cerró el correo enviado por la secretaria de Estado.