“Me parece mezquino” y “si creen que lo tengo merecido, es un tema de ellas”: Javier Olivares (PDG) responde a dichos de Carmen Hertz y Helia Molina tras agresión

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile el episodio de agresión que sufrió el pasado sábado en el Club Deportivo Montevideo de Olmué.

Cabe mencionar que durante la tarde de este lunes, Carabineros confirmó la detención de los presuntos autores. En ese contexto, sostuvo que están a la espera del control de detención y posteriormente de la audiencia de formalización.

En esa línea, afirmó que estuvo escasos minutos en el lugar, aproximadamente seis, junto a su jefa de gabinete. Una vez que ingresaron al recinto, saludaron al presidente del club y, según detalló, en la sede había cerca de 100 personas.

“Todo eso está grabado, además, porque yo ando con personas que van registrando todo lo que nosotros hacemos. Algunos me han criticado porque parece un reality show. Bueno, sí, efectivamente, porque vamos grabando absolutamente todo para después justamente compartirlo”, dijo.

Además, enfatizó que en el momento en que “estoy dando un paso de baile, recibí un ataque por la espalda, que luego terminamos identificando, y salimos rápidamente de ahí”.

Consultado por los dichos de la exdiputada Carmen Hertz a través de X sobre el incidente, quien señaló que “un payaso patético y cobarde, que hace apología de un criminal y ladrón como Pinochet, que agravia a las víctimas del exterminio y a una sociedad que fue oprimida, ahora llora y se victimiza porque recibió lo que merecía”, respondió: “Yo siempre creo en la libertad de expresión, es la opinión de ella. Yo, evidentemente, discrepo completamente”.

También abordó el comentario de la exministra Helia Molina, quien señaló que “el que busca, encuentra”. Al respecto, afirmó: “Me parece mezquino el comentario, pero es su opinión y si ellas creen que yo me lo tenía merecido, es un tema de ellas”.

“Ellas están hoy día fuera de la política, alejadas de la política. Una de ellas, incluso, la señora Hertz, perdió la elección; la otra también perdió. Por tanto, más allá de que sean comentaristas de Twitter y exautoridades, no me molesta, no me tomo nada personal”, concluyó.

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