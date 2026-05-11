Javier Olivares, diputado PDG: “Lo peor que puede existir en la tierra para un país es el comunismo”

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, abordó sus definiciones políticas y defendió su identificación con ideas de derecha.

En conversación con Tolerancia Cero, el parlamentario afirmó que antes de ingresar a la política recibió invitaciones desde distintos sectores “del centro hacia la derecha”, incluyendo partidos de Chile Vamos. “Yo siempre me he identificado con las ideas del libre mercado, de la libertad”, partió señalando.

Olivares también recordó su experiencia viviendo en Estados Unidos y visitando países gobernados por regímenes comunistas. “Viví 15 años en Estados Unidos, lo conozco perfectamente como periodista, he recorrido el mundo comunista, estuve en Laos, Nicaragua y Cuba varias veces también, así que a mí no me cuentan lo que es el comunismo”.

En esa línea, lanzó una fuerte crítica contra esa ideología: “Lo peor que puede existir en la tierra para un país es el comunismo; no hay otra cosa”.

Consultado sobre cómo se define políticamente, sostuvo que es una persona “con valores de derecha”, aunque defendió su permanencia en el PDG y aseguró que la colectividad reúne a personas “de todas las sensibilidades políticas”.

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Polémica por capa: “No me arrepiento de usarla”

El parlamentario también se refirió a la controversia generada por las capas que ha utilizado, las que fueron comparadas con la vestimenta usada por el dictador Augusto Pinochet.

“A mí me gustan las capas, tengo varias capas prusianas de diferentes colores. Y la primera que me puse fue una capa gris que me dijeron que se parecía a la del general Pinochet”, explicó.

Al ser consultado sobre si admiraba al exdictador, respondió: “A mí me gustó el gobierno militar, creo que hicieron muy buenas cosas”.

En esta línea, precisó que admira “lo que se hizo, las bases que se crearon desde el gobierno militar en adelante; creo que le hicieron muy bien a Chile”.

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Olivares también condenó las violaciones a los derechos humanos cometidas, asegurando que “son malas”. Pese a ello, afirmó que “se hicieron bien las cosas” durante el régimen militar.

Respecto al dolor que la utilización de la capa podría causar en familiares de víctimas de la dictadura, aseguró que empatiza con ellos. “Yo entiendo el dolor que existe en esas familias”, sostuvo, aunque descartó arrepentirse por haber utilizado la prenda. “No, no me arrepiento”, dijo.