Rodrigo Vergara critica duramente a Mario Marcel: “En materia fiscal y de crecimiento su gestión fue muy deficitaria”

El economista y expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara participó de una nueva edición de Tolerancia Cero donde abordó diversos aspectos de la economía y actualidad nacional.

En esa línea, Vergara criticó duramente la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel: “En materia fiscal creo que estamos hablando (de una gestión) bastante deficitaria, muy deficitaria. Y en materia de crecimiento también”.