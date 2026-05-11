Rodrigo Vergara critica duramente a Mario Marcel: “En materia fiscal y de crecimiento su gestión fue muy deficitaria”

El economista y expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara participó de una nueva edición de Tolerancia Cero donde abordó diversos aspectos de la economía y actualidad nacional.
En esa línea, Vergara criticó duramente la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel: “En materia fiscal creo que estamos hablando (de una gestión) bastante deficitaria, muy deficitaria. Y en materia de crecimiento también”.
“Fue un mal periodo de crecimiento, muy bajo. Y un periodo, tres años donde no se cumplieron consecutivamente las metas fiscales. Solamente se cumplió el primer año, que ahí básicamente fue el retiro del IFE, pero después no se cumplieron. Y el último año es muy brutal. La verdad es que de un 1,1 terminó con un 3,6″, agregó.
El economista, aseguró que a Mario Marcel “le tengo harto aprecio, de hecho estuvimos juntos en el Banco Central, fue el creador de la regla fiscal. Y por lo tanto yo creo que es una persona muy preocupada de esos temas. Y se le fue a las manos, yo creo que se le fue a las manos”.
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