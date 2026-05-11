Rafael Araos renuncia como subsecretario de Ciencias tras diferencias con la ministra Lincolao

Este lunes renunció el subsecretario de Ciencias, Rafael Araos, tras presuntas diferencias con la gestión de la ministra de la cartera, Ximena Lincolao.

Según publicó La Tercera, el médico cirujano se despidió de los funcionarios luego del retorno de la titular de Ciencia tras su viaje a Estados Unidos.

La distancia entre Araos y Lincolao se remontaría a cuando la secretaria de Estado le habría ordenado ejecutar un plan de desvinculación dentro de la cartera. Esto contemplaba cerca de 40 personas, equivalente al 30% de la dotación, consignó el citado medio.

Esto conllevó a que el investigador presuntamente manifestara su negativa ante la instrucción, negándose a firmar los despidos y, a su vez, ofreciendo su renuncia. Sin embargo, esta situación quedó en pausa debido a la participación de Lincolao en el programa “Choose Chile”.

A través de una declaración pública, el gobierno confirmó la salida de Araos.

“El Presidente de la República, José Antonio Kast, aceptó este lunes la renuncia de Rafael Araos, subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Agradecemos su trabajo durante este período y le deseamos mucho éxito en sus próximos desafíos”, señaló.

Además, anunció que, mientras se nombre a alguien en su reemplazo, el cargo será subrogado por Carolina Rossi, jefa de la División de Tecnología Emergente.

¿Quién es Rafael Araos?

Rafael Araos es médico cirujano de la Universidad de Los Andes, especialista en Medicina Interna por la Universidad de Chile y en Enfermedades Infecciosas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, posee un magíster en Ciencias Médicas de Harvard University, en Boston, Estados Unidos.

Sus líneas de investigación han estado centradas en enfermedades infecciosas, microbioma humano y resistencia bacteriana a antimicrobianos.

Y se desempeñó como jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud durante la crisis sanitaria.