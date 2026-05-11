Carabineros confirma la detención de dos sujetos por agresión contra el diputado Olivares (PDG) en Olmué

Carabineros de Chile confirmó este lunes la detención de los presuntos autores de la agresión contra el diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, en la Región de Valparaíso.

El incidente ocurrió durante la madrugada del domingo 10 de mayo, cuando el parlamentario participaba en una celebración en el Club Deportivo Amateur Montevideo, ubicado en la comuna de Olmué, donde fue agredido por dos sujetos.

Desde la institución informaron, a través de un comunicado, que “Carabineros de la Sección de Investigación Policial (S.I.P.) de la 3ª Comisaría de la prefectura Marga Marga, en coordinación con la Fiscalía de Limache, logró la detención de dos sujetos presuntamente involucrados en la agresión sufrida por el honorable diputado Javier Olivares Avendaño”.

La detención se produjo alrededor de las 18:00 horas. “Tras diligencias investigativas desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público, el personal especializado consiguió la detección de dos de los presuntos autores del hecho“, detallaron.

Detallaron que los sujetos detenidos “fueron identificados con las iniciales F.E.P.P., de 37 años, y C.A.P.P., de 39 años, ambos con antecedentes por diversas detenciones policiales anteriores”.